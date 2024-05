Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte den russischen Angriff, betonte gleichzeitig, dass die ukrainische Militärführung mit diesem Vorgehen des russischen Militärs gerechnet habe. "Die Ukraine ist ihnen dort mit unseren Truppen, Brigaden und Artillerie begegnet", sagte er nach Angaben der Agentur Ukrinform. "Aber unsere militärische Führung war sich dessen bewusst und hat ihre Kräfte so berechnet, dass sie den Feind mit Artilleriefeuer empfangen konnten." Die russischen Angriffe seien somit gestoppt worden.

Am Morgen ab 5.00 Uhr Ortszeit (4.00 Uhr MESZ) seien feindliche Bodentruppen im Schutz von Panzerfahrzeugen vorgerückt, um die Verteidigungslinien zu durchbrechen, teilte das ukrainische Verteidigungsministerium in Kiew mit. Bislang seien die Angriffe abgewehrt worden, die Kämpfe dauerten jedoch in unterschiedlicher Intensität an. Unabhängig sind diese Angaben nicht zu überprüfen.