Krieg in Nahost: Proteste an US-Unis: Haupt-Abschlussfeier wird abgesagt

In mehreren Elite-Hochschulen in den USA gibt es seit Tagen Proteste gegen den Gaza-Krieg. Zunächst errichteten Studenten der New Yorker Universitäten Columbia und New York University (NYU) sowie der Yale University im US-Bundesstaat Connecticut Zeltlager in Solidarität mit den Palästinensern. Mehr als hundert Demonstranten wurden zwischenzeitlich festgenommen - sie hatten sich geweigert, die Proteste zu beenden. Ähnliche Camps waren auch weltweit an anderen Universitäten errichtet worden.

Lage hat sich teilweise verschärft

In den USA hatten sich die propalästinensischen Demos zuletzt ausgeweitet und teils verschärft. Allein in Los Angeles hatte die Polizei am Mittwochabend (Ortszeit) mehr als 90 Menschen festgenommen, die während Demonstrationen auf das Gelände der University of Southern California vorgedrungen sein sollen, wie der US-Sender CNN berichtete. Demnach sollen Demonstranten auf dem Campus der privaten Universität unter anderem Zelte aufgeschlagen haben.