Kriminalität: Nach Geiselnahme am Hamburger Flughafen - Prozess beginnt

Brandsätze, Schüsse und Bombendrohung auf dem Flughafen

Auf dem Rollfeld des Flughafens erklärte er der Polizei laut Anklage: "Ich habe drei Bomber. Ich habe meine Tochter, drei Jahre alt. Ich will Ausreise." Dann habe er zwei brennende Molotowcocktails auf das Vorfeld geworfen und zweimal in die Luft geschossen. Als Polizeifahrzeuge auftauchten, habe er einen dritten Schuss in die Luft abgegeben. Wenig später sei er weiter zu einer Flughafenbrücke in die Nähe einer Maschine der Turkish Airlines gefahren. "Entweder wir werden sterben oder wir werden gehen, ohne jemanden einen Schaden zuzufügen", sagte er der Polizei.

In seiner Erklärung vor Gericht hieß es, er habe mit den Schüssen auf dem Rollfeld die Polizei auf sich aufmerksam machen wollen. Zu den Brandsätzen erklärte er: "Die Polizei sollte durch das Feuer meinen Standort sehen." Wegen des Windes, des Flugzeuglärms und der Sprachschwierigkeiten habe er sich mit den Beamten nicht verständigen können. Später habe er der Dolmetscherin gesagt, dass er eine Bombe im Auto habe. "Aber das war eine Lüge." Er habe nur die Polizei von einem Eingreifen abhalten wollen.

Angeklagter: Kind schlief friedlich im Auto

Die Dolmetscherin habe ihm gesagt, dass es eine Besprechung der Behörden über das Sorgerecht für sein Kind geben werde. Aber diese Besprechung habe sich bis 3.00 Uhr morgens hingezogen. Die Tochter sei im Auto eingeschlafen. "Sie hat die ganze Zeit geschlafen, so tief und so fest und so wunderschön", erklärte der Vater. Erst um 7.00 Uhr morgens sei das Kind aufgewacht. Es habe Lebensmittel aus seiner Kita-Tasche gefrühstückt und Musik gehört. Er habe gewusst, dass er sich von seiner Tochter verabschieden musste. Aber: "Ich habe es einfach nicht geschafft." Irgendwann habe er verstanden, dass er aufgeben müsse. Die Polizei habe ihm versprochen, dass das Kind direkt der Mutter übergeben werde.