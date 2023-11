Kultur: Martinů Festtage in Basel

Das in der Kulturszene etablierte Festival findet in Basel jedes Jahr im Herbst statt und ehrt den bedeutenden,1959 in Liestal verstorbenen, tschechischen Komponisten Bohuslav Martinůs (1890-1959). Durch schweizerische und international herausragende Künstler stellen die Festtage seit 1995, mit abwechslungsreichen vielfältigen Programmen Martinůs großes Gesamtwerk vor. Die Palette reicht von Klassik über Film, zeitgenössischen Tanz und Familienkonzerte bis hin zu Jazz und Pop. Künstlerischer Leiter ist Robert Kolinsky.