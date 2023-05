Landgericht-Prozess Nach Totschlag in Lörrach: Plädoyers für Unterbringung in Entzugsklinik

Am Donnerstag, dem vierten Verhandlungstag, ging es darum, ob der Beschuldigte in ein psychiatrisches Krankenhaus oder eine Entzugsklinik eingewiesen wird. Das Urteil wird am Freitag verkündet.

Zu Beginn der Verhandlung des Landgerichtes Freiburg schilderte der Rechtsmediziner Prof. Dr. Markus Große Perdekamp, wie er die Tote in ihrer Wohnung vorgefunden und welche Verletzungen er festgestellt hatte. Mehr als 20 wuchtige Schläge mit beiden Seiten eines Zimmermannhammers hätten zu einem schweren offenen Schädel-Hirn-Trauma geführt, an dem die 60-jährige Frau gestorben sei.