Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow ("Shakespeare in Love") hat nach eigenen Angaben auf viele Rollen verzichtet, um ihre Kinder großzuziehen. "Ich meine, es ist lustig, weil es sich für mich damals nicht wie ein Opfer angefühlt hat", erklärte die 51-Jährige, die mit Coldplay-Sänger Chris Martin (47), ihrem Ex-Ehemann, eine 19-jährige Tochter und einen 18 Jahre alten Sohn hat, in der US-Talkshow "Today with Hoda & Jenna".