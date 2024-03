Leute: Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche wird 60

Zu den Höhepunkten ihrer Karriere gehört "Der englische Patient", mit dem sie 1997 den Oscar für die beste Nebenrolle gewann. Dem Kriegs- und Liebesdrama verdankt sie unter anderem auch einen Silbernen Bären. Mit einem französischen César und einem Volpi-Pokal der Filmfestspiele in Venedig ging sie für ihre Rolle in "Drei Farben: Blau" nach Hause. In Cannes wurde sie als beste Darstellerin für "Die Liebesfälscher" gefeiert.



Binoche stammt aus einer Künstlerfamilie und wurde in Paris geboren. Ihr Vater war Regisseur, Schauspieler und Bildhauer, ihre Mutter Schauspielerin und Lehrerin. Ihre Eltern trennten sich, als sie vier Jahre alt war. Binoche kam in ein Internat, bevor ihre Mutter sie drei Jahre später wieder zu sich holte. An diese Zeiten im Internat hat sie keine guten Erinnerungen, wie sie immer wieder sagte.

Als Schauspielerin gefeiert, als Frau begehrt

Mit ihrem Charme hat Binoche zahlreiche Männer bezaubert - geheiratet hat sie jedoch nie. Man habe ihr mehrere Heiratsanträge gemacht, aber sie habe alle abgelehnt, wie sie 2010 der "Daily Mail" sagte. Sie brauche Beziehungen, erklärte sie, aber manchmal, wenn sie in einer sei, fühle sie sich klaustrophobisch. "Es geht um das Gefühl, dass ich immer noch meine Freiheit habe, dass ich Wahlmöglichkeiten habe."

Die Liste ihrer Ex-Partner ist lang, angefangen mit den beiden Vätern ihrer Kinder. Aus ihrer Liaison mit dem Profi-Taucher André Hallé stammt ihr 1993 geborener Sohn Raphaël Hallé. Der Vater ihrer heute 24-jährigen Tochter Hannah ist Frankreichs preisgekrönter Schauspieler Benoît Magimel. Beide lernten sich bei den Dreharbeiten von "Das Liebesdrama von Venedig" kennen. Zusammen standen sie auch wieder in "Geliebte Köchin" vor der Kamera.

Leos Carax lernte sie 1986 bei den Dreharbeiten seines Films "Die Nacht ist jung" kennen. Mit ihm drehte sie auch das preisgekrönte Drama "Die Liebenden von Pont-Neuf". Mit Olivier Martinez, an dessen Seite sie in Jean-Paul Rappeneaus "Der Husar auf dem Dach" spielte, war sie rund drei Jahre liiert. Die Beziehung mit dem Regisseur Santiago Amigorena, der sie für "Einige Tage im September" vor die Kamera holte, dauerte von 2006 bis 2009.

Auch Präsidenten sollen zu ihren Bewunderern gehört haben. So der verstorbene sozialistische Ex-Staatschef François Mitterrand, der für seine zahlreichen Frauengeschichten bekannt war. Wie Georges-Marc Benamou, Journalist, Schriftsteller und Mitterrand-Vertrauter, in seinem 1997 veröffentlichten Buch "Le Dernier Mitterrand" schrieb, soll Binoche für das einstige Staatsoberhaupt eine Frau gewesen sein, die alle übertreffe.

In "Vanity Fair" geht sie näher auf das Interesse des Politikers an ihr ein. Mitterrand habe ihr angeboten, ihn in einem Privatflugzeug in die Tschechoslowakei zu begleiten. Doch sie habe abgelehnt, wie sie sagte. Auch Ex-Präsident Bill Clinton soll sie anlässlich eines Theaterstücks, in dem sie mitwirkte, zu einem Treffen im Weißen Haus in Washington eingeladen haben.