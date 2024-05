Am Anfang spielte das Frankfurt Jazz Trio mit lässig entspanntem Groove. Doch mit der Zeit gingen Musiker und Zuhörer immer mehr aus sich heraus, begeisterten sich gegenseitig. Beim Gershwin-Song „Nice work if you can get it“ ließen Gjakonovski und Cremer den Rhythmus schnell pulsieren. Polziehns Finger flogen über die Tasten, improvisierten in schnellen Läufen, flirrenden Akkorden. Die Zuhörer applaudierten mit Pfiffen und Rufen. „Man spürt, dass ihr mit der Musik etwas anfangen könnt“, bedankte sich Polziehn: „Schon allein eure Anwesenheit ist wichtig.“