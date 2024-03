Oberbürgermeister Jörg Lutz machte im Teilhabe- und Integrationsbeirat (TIB) klar, dass die städtische Ausländerbehörde in zweifacher Hinsicht eine „riesige Herausforderung“ bewältigen muss. Denn zum einen hat sich die Zahl der ausländischen Mitbürger in Lörrach zwischen 2013 und 2023 von 6876 auf 11 666 fast verdoppelt. Und zum anderen „sind die Regeln eher komplexer geworden“, so der Rathauschef unter Verweis auf 66 Änderungen am Aufenthaltsgesetz seit dem Jahr 2013.