Lörrach-Brombach: Vacuform will weiter in Schöpflin-Areal investieren

370 Mieter und Neues

So gibt es auf dem Schöpflin-Areal aktuell 370 Mieter. Kleine Büroräume für Kanzleien, Probemöglichkeiten für Bands, Ateliers oder auch Lagerflächen fallen darunter. Größter Mieter ist das Ausbildungscenter von ARaymond. Spedition, Bauunternehmen, Schreinerei, Textilveredlung, Gartenbau und Gebäudereinigung finden sich auch im Quartier. Gestartet ist Kugelmann mit fünf Kunden, danach stieg die Zahl sukzessive, doch auch die Qualität des Areals. Fenster wurden erneuert, Dächer in Schuss gebracht und in den Räumen auch mit neuen Heizungen einiges getan, erinnert sich Direktor Kugelmann. Oberhalb der Firma ARaymond werden nun ab April neue Solaranlagen installiert, weitere sollen in der nächsten Zeit folgen.

Neue Handwerker

Mit verschiedenen Maßnahmen sei es gelungen, eine große Konstanz in der Mieterstruktur zu erhalten. Die Hälfte der Mietverträge stamme aus der Anfangszeit, freut sich Kugelmann. Zuletzt seien drei Handwerksbetriebe hinzu gekommen, die in der Innenstadt nicht mehr genug Platz hatten, oder die bessere Zufahrten auf dem Schöpflin-Areal zu schätzen wussten. Damit könnten wichtige Steuereinnahmen in der Stadt bleiben, so der Direktor. „Wir sind auch keine Konkurrenz zum neuen Gewerbegebiet Brombach-Ost.“