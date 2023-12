Lörrach: Bürgerstiftung setzt auf Kontinuität und will neue Impulse setzen

Franz Schmider Foto: Michael Hundt

Dabei stelle niemand in der Politik und Gesellschaft dieses wichtige Anliegen in Frage. „Niemand bezweifelt die Notwendigkeit, alle sind voll des Lobes, gerade für die Arbeit, die Michaela Kern in Lörrach macht.“ Bund und Land seien gefordert, sich zur Sprachförderung zu bekennen. „Ehrenamtliches Engagement kann helfen und unterstützen, aber staatliche Aufgaben nicht dauerhaft übernehmen“, unterstreicht die Bürgerstiftungsspitze im Weihnachtsbrief, die auch politische Unterstützung einfordert.

Vereine unterstützt

Für Kontinuität stehen laut Lusche und Schmider ebenfalls die Immobilien in Stetten und an der Baumgartnerstraße. Die Bürgerstiftung unterstütze durch die günstige Bereitstellung der Räumlichkeiten sowohl den Heimatverein als auch die Aktion Dritte Welt mit dem Milchhüsli. „Beide Vereine liegen uns am Herzen.“ Das gelte auch für das Schülercafé Kamel-ion.“ Was für die Sprachförderung gelt, gelte auch hier. „Wenn sich das Land auf den Weg zur Ganztagsschule macht, dann folgen daraus Pflichten für die Stadt als Schulträger.“

Gesamthaft sei die Konsolidierung für die Bürgerstiftung Lörrach wichtig gewesen. „Kontinuität ist unsere größtes Pfund“, unterstreicht das Führungsduo. Für das neue Jahr wird aber auch angekündigt, dass die Bürgerstiftung wieder etwas stärker in der Öffentlichkeit präsent sein will. „Denn es bleibt viel zu tun, um den Gemeinsinn in unserer Stadt zu stärken.“