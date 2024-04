Verschiedene Baumarten

Ein Amberbaum, ein Ahorn, eine Stieleiche und ein Tulpenbaum sind am Freitag als erste Ersatzpflanzungen für die leeren Baumscheiben gepflanzt worden. Die Auswahl der neuen Bäume erfolgte sorgfältig, um nicht nur die Sicherheit, sondern auch die ästhetische Vielfalt der Straße zu erhalten, legt Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić im Gespräch mit unserer Zeitung dar. „Während früher an einer Straße nur die Baumart A eingepflanzt wurde und in der nächsten Straße lediglich die Baumart B, setzt man heute quasi auf das gesamte ABC der Bäume“, sagt die Bürgermeisterin. Besonders sei auf eine standortgerechte Baumartenauswahl geachtet worden, um spätere Probleme mit Gebäudefassaden und dem Straßenverkehr zu verhindern.