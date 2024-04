Lörrach: Ein differenzierter Blick auf das Alter – Angebote notwendig

OB Jörg Lutz lobt die Arbeit der Seniorenbeauftragten Ute Hammler. Foto: Marco Fraune

Beim Blick voraus gelte es, den Prozess in Brombach und Hauingen ebenso fortzusetzen wie in Haagen oder auch in Stetten und auf dem Salzert, da es sich um einen gesamtstädtischen Prozess handle. Wichtig sei, dass der Quartiersansatz personelle und finanzielle Möglichkeiten brauche.

Das sagt die Politik

Eine zu beantwortende Frage sei eine politische Entscheidung, so Hammler. „Wie wollen wir in Zukunft in Lörrach leben?“ Oberbürgermeister Jörg Lutz lobte das Projekt und Wirken der Seniorenbeauftragten Hammler. „In Ihrer Zeit ist ganz viel entstanden.“ Auch die Fraktionssprecher stimmten hier ein. Der demografische Wandel mache auch vor Lörrach nicht halt, so Margarete Kurfeß (Grüne). Mut mache, dass sich viele Menschen beim Projekt eingebracht hätten. Annette Bachmann-Ade (SPD) sprach von „tollen Projekten“, die auf die Beine gestellt worden seien. Denn es habe zuvor an Treffs für Senioren gefehlt. „Die Etablierung von Quartiersmanagern wäre sehr wichtig.“