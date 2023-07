Lörrach Ein neues Bild der Burgruine Rötteln

„Nachgedrehte Ware“

Die Teilnehmer am „Tag der offenen Grabung“ konnten die Keramikreste zusammen mit anderen Fundstücken in Augenschein nehmen. Auf einem Tisch im Kellergewölbe der Oberburg waren Ziegel, Musketenkugeln, Tonpfeifen, Armbrustspitzen und Tierknochen aus Küchenabfällen zu besichtigen. Fundort der „nachgedrehten Ware“ ist eine Stelle der Oberburg, an der bisher die frühere Kapelle der Burg vermutet wurde. Wagner konnte diese These nun aber widerlegen und anhand gefundener Tierknochen und eines Herds die Nutzung als Küche belegen. Die Knochen werden nun weiter untersucht, um Aufschlüsse über die damalige Ernährung zu gewinnen. Wagner fand auch heraus, dass der Haupteingang der Oberburg im 12. Jahrhundert im Norden lag – also auf der entgegengesetzten Seite des heutigen Eingangs.