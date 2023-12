Lörrach-Haagen: Ortsvorsteher setzt auf Kita-Ausbau, Signal an den SC Haagen und Veränderungen

Die Feuerwehr-Situation

Für die ganze Stadt Sorgen macht sich der Haagener Ortsvorsteher angesichts des Themas Feuerwache Nord, da die jüngste Gelände-Option Füssler-Areal nach dem Ausschluss des Lauffenmühle-Areals auch vom Tisch ist. Für die Zusammenlegung der drei Ortsteilfeuerwehren Brombach, Haagen und Hauingen in der neuen Feuerwache Nord wird nun ein neuer Standort gesucht. In Haagen gilt es, das sanierungsbedürftige Gerätehaus noch in Schuss zu halten. Zumindest laufe die Umstellung auf den Digitalfunk und auch die Fahrzeugetechnik sei auf dem Laufenden. „Technisch ist die Haagener Wehr top und auch personell gut aufgestellt.“ Nur eine Fahrzeuganschaffung stehe nach der jüngsten Verschiebung noch an.

Glasfaser schreitet voran

Dominierte in den Vorjahren das Neubaugebiet Belist als ein Top-Thema, wird hier mittlerweile kräftig gebaut. Das letzte städtische Grundstück in dem Neubaugebiet ist verkauft, das dort in der Mitte liegende „Grüne Tal“ laufe aktuell ruhig, „doch es läuft“, so Simon.

Neu geschaffen wird auch die Glasfaserleitung zwischen Haagen und Hauingen. Den Bürgern entlang der Straße werde ein Mehrwert geboten. „Ein großes Stück Haagen ist damit mit Glasfaser versorgt.“

„Keine größeren Vorkommnisse“ gebe es bei der großen Anschlussunterkunft in Haagen, die um 32 Plätze erweitert werden soll. Es ist ein Anbau bei den Unterkünften in Neumatt-Brunnwasser vorgesehen.

Für Senioren und Markt

Positiv bewertet Ortsvorsteher Simon auch den Wochenmarkt, der Traum von einem kleinen Supermarkt in der Ortsmitte bleibt vorerst ein schon lange bestehender Wunsch. Wirklichkeit wurde hingegen die Behebung des Klack-Klack-Geräuschs an der B317 sowie die nochmalige Ausweitung des Tempo-30-Bereichs für mehr Sicherheit.

Ein anderer Wunsch wurde für viele Senioren in Haagen wahr, nachdem diese mehr Zusammenkünfte im Ort auf ihrer Liste hatten. Neu gibt es ein Brezelfrühstück, das schon zwei Mal auf gute Resonanz stieß. Ein neuer Spielenachmittag ist schon als nächstes geplant. Ein regelmäßiger Mittagstisch ist auch ein Ziel für Frühjahr.