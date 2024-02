Lörrach-Hauingen: Der dörfliche Fasnachts-Charme soll in Hauingen weiter gelebt werden

Regeln für Alkoholkonsum

Der Alkoholkonsum ist ein Dauerthema bei Fasnachtsveranstaltungen. „Wir nehmen aber wahr, dass der Alkoholkonsum in den Cliquen zurückgeht“, schildert der Zeremonienmeister. „Wer außerdem betrunken auftaucht, läuft nicht mit.“ Daher sei starker Alkoholkonsum eher unter den Besuchern immer mal wieder bemerkbar. Im Narrendorf erhalten zu stark alkoholisierte Kunden dann auch keine alkoholischen Getränke mehr, so die klare Vorgabe der Fasnachtsgesellschaft. Kleine Schnapsfläschchen seien im Umzug auch verboten, da diese zu wahren Geschossen werden könnten – eine Gefahr für etwa 15 000 erwartete Besucher.

5000 Pins

Beim Plakettenverkauf rechnet Renckly in Hauingen nicht mehr mit einem derartigen Einbruch der verkauften Anzahl. 5000 Pins zum Preis von je drei Euro würden wohl verkauft. Im Gegensatz zur Narrengilde haben die Hauinger auch nicht so hohe Kosten, die kompensiert werden müssen. Einnahmen aus der Saalfasnacht könnten Defizite an anderer Stelle ausgleichen, weiß der Zeremonienmeister. „Ohne Sponsoring würde es aber nicht funktionieren.“

Weitere Veranstaltungen

Bewusst werde auch der Charakter der Buurefasnacht in Hauingen erhalten. Renckly: „Wir wollen dörflich und klein bleiben.“ Digitale Übertragungen soll es weiter nicht geben. Bei den Zunftabenden, die am Mittwoch gestartet sind, könnten diejenigen auftreten, die einfach Freude daran haben. Einen Hemdglunki-Ball gibt es nicht, vielmehr am Donnerstag einen Umzug zum Rathaus mit Amtsenthebung des Ortsvorstehers Günter Schlecht und der Adrüllete vor der Halle. Der Buureball liegt wiederum in der Verantwortung des örtlichen Musikvereins. Es folgen am Montag noch die Schlüsselrückgabe sowie am Samstag, 24. Februar, das Schiibefüür.