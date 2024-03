Lörrach/Israel: Überwältigt, sprachlos und absurd: Der Aufenthalt verändert

Einfach sprachlos

Auf dem Rückweg zum Auto kommt ein Mann direkt auf mich zu. Ich kenne ihn nicht und will ihm ausweichen, aber er reicht mir die Hand und spricht mich mit ernstem Gesichtsausdruck an. „Ich habe dich vor zwei Wochen in Tel Aviv gesehen, als du öffentlich gesprochen hast. Was du gesagt hast, bedeutet mir sehr viel und ich möchte dir dafür danken.“ Ich bin sprachlos, nicke ihm zu und gehe einfach wortlos weiter. In diesem Moment, an diesem Ort ist es einfach zu viel für mich.

Selfie vor Gaza-Stadt bei Nahal Oz Foto: Jörg Müller

Das Kibbuz Nahal Oz liegt direkt gegenüber von Gaza-Stadt. Selbstverständlich kein Zutritt, aber statt umzukehren, fahre ich rechts an zwei Verbotsschildern vorbei die schlammige Straße bis zum Ende. Ich gehe noch einige Meter zu Fuß und steige auf einen Erdwall. 400 Meter vor mir die Grenzzäune, dahinter liegt Gaza. Oder doch nicht? Zu sehen ist nur ein einziger Schutthaufen. Dieser Anblick ist schwer zu ertragen. Was erleiden die Menschen auf der anderen Seite? Als ich umkehren möchte, wieder eine massive Detonation und eine riesige Rauchwolke etwas südlich von meinem Standort.

Der Raketenalarm

Ich passiere gerade das Ortsschild Sderot, als die App „Red Alert“ einen Raketenalarm auslöst. Ein kurzer Blick auf das Handy, in welcher Region in Israel die Rakete niedergehen soll. Auf der Anzeige steht „Sderot“! Ich befinde mich im dichten Verkehr und weiß, dass für diesen Ort eine Vorwarnzeit von etwa 20 Sekunden gilt. Was soll ich tun? Ich mache es wie alle anderen und fahre einfach weiter.

Die untergehende Sonne sendet versöhnliche Strahlen auf den Gazastreifen.

Hat sich Israel nach dem 7. Oktober 2023 verändert? Was sicher ist: Das Israel nach dem 7. Oktober hat mich verändert!

Dem Land und allen seinen Bewohnern wünsche ich aufrichtig: Shalom – Salam!