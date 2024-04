Lörrach: „Kein Revoluzzer, aber ein Aufklärer“

Sie sprechen seine Geschichten an. In diesen geht es mitunter derart grausam zu, dass man sich als Leser fragt, ob man sich in eine der Schauergeschichten von Hebels Zeitgenossen E.T.A. Hoffmann verirrt hat. So gibt es etwa eine Kalendergeschichte, in der ein Metzger von einem Bauernpaar erschlagen und ein Kind, das den Mord beobachtet hat, zu Tode verbrüht wird. Wie passt das zum Bild des vermeintlich biederen Heimatdichters Hebel?

Johann Peter Hebel war Vieles, aber bieder war er auf gar keinen Fall. Hebel lebte nicht in einer Zeit des Kuschelns. Er schilderte die Grausamkeit seiner Zeit als genauer Beobachter. Aber Brutalität gerät bei ihm nie zum Selbstzweck, sondern es folgt am Ende stets eine Moral. In der von Ihnen beschriebenen Geschichte etwa wird das mörderische Bauernpaar am Ende hingerichtet, und die Raben sagen: „Das Fleisch schmeckt gut.“ Natürlich darf man da von Hebel auch nicht zu viel verlangen. Von einer Rechtssprechung der Resozialisierung, wie es sie in Deutschland im Übrigen erst seit den 1970er-Jahren gibt, war er weit entfernt. Aber er hatte stets einen menschenfreundlichen Blick: Die Welt ist nicht böse, aber es gibt in ihr das Böse.

Wie lässt sich Hebel aus heutiger Sicht beschreiben?