Lörrach Lörracher Regio-Messe vor dem Neustart

Die Kulinarik

Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen Offerten in den Hallen „Bauernmarkt“ und „Gourmessa“. Im Getränke-Catering arbeitet die Regio-Messe wieder mit der Brauerei Lasser zusammen.

Die Wechselhalle

In diesem Jahr gibt es wieder eine „Wechselhalle“ (Halle 10): Am ersten Wochenende (18. und 19. März) findet dort die die Sonderschau „Hochzeit und Festlichkeiten“ statt. Der Blutspendedienst Baden-Württemberg lädt am Montag, 20. März, ab 13 Uhr zur Blutspendesaktion ein. Am Dienstag, 21., und Mittwoch, 22. März, findet in Halle 10 die Sonderschau „Gesund und Fit im Alter“ statt. Am Donnerstag, 23. März, lädt die „Frauenmesse“ ein. Am Freitag schließlich präsentieren drei regionale Ringervereine im Rahmen des „Ringer-Tages“ ihre Aktivitäten.

Die Oldtimer-Messe

Die Oldtimer-Messe „Oldierama“ (18. und 19. März) und „US-Cars, Bikes & Kustom“ (25. und 26. März) finden wie in ihren Anfangsjahren auf dem Freigelände innerhalb der Messe satt, weil das Lauffenmühle-Areal derzeit nicht zur Verfügung steht.

„Aufgrund der Anmeldungen und Rückmeldungen erwarten wir an beiden Wochenenden über 250 Oldtimer, US-Cars und Bikes“, so Platzer. Privatfahrzeuge werden durch Präsentationen gewerblicher Aussteller und Clubs ergänzt.

Das Messe-Magazin

Das Messe-Magazin wird in diesem Jahr in einer Auflage von über 200 000 Exemplaren gedruckt und in Deutschland und in der Schweiz verteilt.

Öffnung und Preise

Die Regio-Messe ist jeden Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eintrittspreise: 9 Euro für Erwachsene; 6 Euro für Rentner, Studenten, Schüler; 18 Euro für Familien (zwei Erwachsene und bis zu zwei Kinder); 3 Euro für Schüler im Klassenverbund und 5 Euro im Vorverkauf.

Beim Vorzeigen von Gutscheinen gibt es eine Ermäßigung des Preises, so die Veranstalter.

Freier Eintritt

Messebesucher mit der Abocard der „Oberbadischen“, der Pro Riehen-Card und dem Oberrheinischen Museums-Pass erhalten am ersten Messetag (Samstag 18. März) Gratiseintritt.

An allen anderen Messetagen ermäßigt sich der reguläre Eintrittspreis von acht auf sechs Euro. Besitzer der Juleica-Karte (Jugendleitercard) erhalten an allen Tagen kostenlosen Eintritt.

Besucher mit Fasnachtsplaketten, Buttons, Orden oder Pins von der Narrengilde Lörrach und der Fasnachtsgesellschaft Buurefasnacht Hauingen haben an den Werktagen kostenlosen Eintritt.

Besucher über 65 Jahren erhalten am Seniorentag, Dienstag, 21. März, kostenlosen Eintritt. Besucher aus dem Elsass haben am Mittwoch, 22. März, Gratiseintritt. Der Personalausweis muss vorgelegt werden.

Wer am Samstag, 25. März, in Tracht zur Messe kommt, erhält ebenfalls kostenlosen Eintritt.

Anfahrt

Die Messeleitung empfiehlt die günstige und umweltfreundlichere Anfahrt mit Bus und Bahn bis zum Messebahnhof Lörrach Haagen/Messe bzw. bis zur Bushaltestelle Schöpflin-Siedlung.

Bei der Anfahrt mit dem PKW stehen Besuchern Parkplätze in Messenähe zur Verfügung: auf dem Parkplatz hinter dem Lauffenmühle-Areal rund 700 Plätze. Behinderte Bürger mit Ausweis können in der unmittelbaren Nähe zum Messeeingang parken. Die Parkgebühr beträgt auf den Besucherparkplätzen drei Euro pro Fahrzeug.

An den beiden Messesonntagen können Autofahrer die Parkplätze von Aldi, Kaufland, und Bauhaus kostenlos nutzen, so die Information der Messe-Veranstalter.