Lörrach Mehr Trinkwasser und Grün in der Innenstadt

Schon im September vergangenen Jahres wurde das Konzept zur Sanierung der städtischen Brunnen vorgestellt. Der aktuelle Stand im Juli 2023: Die Steinmetzarbeiten für den Viehmarktbrunnen auf dem Engelplatz sowie beim Kronenbrunnen in der Basler Straße wurden beauftragt. Der Wiederaufbau des Brunnens „Lebensquell“ auf dem Egon-Hugenschmidt-Platz soll im Zusammenhang mit der Rathaussanierung und der damit zusammenhängenden Umfeldgestaltung in einem gesamtheitlichen Konzept geplant werden, heißt es. Eberhardt: „Hinsichtlich der Umfunktionierung der Brunnen von Laufbrunnen in Umlaufbrunnen ist die Abstimmung mit der Stadt Freiburg hinsichtlich der Erfahrungswerte und eingesetzten Technik geplant.“ Die Brunnen werden laut Stadt zudem nun mithilfe einer App basierenden Software kontrolliert die den Zustand der Brunnen und eventuelle Schäden dokumentiert – wie auch bei Spielplätzen schon der Fall.

„Hier wäre zu beachten, dass die Brunnen nicht mehr als Umlaufbrunnen umgebaut werden können (Einsparung Wasserkosten) und weitere monatliche beziehungsweise wöchentliche Kosten in Form von Beprobungen und Reinigung anfallen“, so die Verwaltung. Noch teurer könnten reine Trinkwasserbrunnen werden, wobei auch dies eine Alternative darstellt. Teilweise schon in Lörrach vorhanden ist die dritte Option, eine „Refillstation“.

Unsere Empfehlung für Sie Lörrach Neue Nebelduschen werden getestet An drei Standorten will die Stadt Erfahrungen sammeln.

Inwiefern die Brunnen künftig tatsächlich verstärkt als Trinkwasserbrunnen fungieren können, auch vor dem Hintergrund der heißen Innenstädte, befindet sich ebenso in der Prüfung.

Neu sind auch die Nebelduschen, die versuchsweise an drei Standorten in der Stadt aufgestellt werden sollen (wir berichteten).

Weitere Felder

Das Zweirad-Parken ist noch eine weiteres Handlungsfeld im Masterplan. Neben der Schaffung von neuen Radabstellplätzen ist auch die Kommunikation darüber Teil des Konzepts.

Das Beteiligungsprojekt „Wir machen Platz! In der Unteren Wallbrunnstraße“ bildet das sechste Handlungsfeld des Konzepts, wobei dies schon im Mai Bürger zu den Aktionstagen lockte.