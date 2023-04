Lörrach Palmstraße: Bis zur Fertigstellung noch ein langer Weg

Die Arbeiten erstrecken sich auf einer Länge von zirka 370 Metern. Foto: Marco Fraune

In den nächsten Monaten sollen weitere Arbeiten folgen. So geht es an die Verlegung der Nahwärmeleitung, an Stromleitungen inklusive der Errichtung einer neuen Trafostation am Sarasinweg. Auch die Punkte Telekommunikation und Glasfaser finden Beachtung. Der eigentlich „Straßenbau“ steht ebenso an. Die Baumaßnahme erstreckt sich über eine Länge von zirka 370 Metern vom Senigalliaplatz bis zur Bahnhofstraße.

Im Sanierungsgebiet

Die Erweiterung der bestehenden Fußgängerzone in der Palmstraße bis zur Einfahrt LÖ, welche durch Poller abgegrenzt wird, ist vorgesehen. Nach dem Ausbau verkehr dann auch die Linienbusse wieder durch die Straße. In den Seitenbereichen sollen großzügige Baumquartiere und ungebundene versickerungsfähige Flächen mit Sitzbänken angelegt werden. Die Baumaßnahme ist Bestandteil des Sanierungsgebiets „Nördliche Innenstadt“, für das jüngst noch Fördermittel zugesagt wurden.