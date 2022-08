Lörrach Rathausvorplatz: Immer mal wieder Probleme

Die Sichtweise der Stadt

Vom „Langen Egon“ aus hat die Verwaltung einen guten Blick auf die hier anzutreffenden Personen. Stadtsprecherin Susanne Baldus-Spingler erklärt in einer Stellungnahme gegenüber unserer Zeitung, dass die gesellschaftliche Gruppe, die aktuell verstärkt ihr Domizil rund um das Rathaus gefunden hat, in jeder Stadt und so auch in Lörrach ihren Raum braucht. Grundsätzlich hält sie außerdem fest, dass für das Miteinander die Herausforderungen an jedem Ort in der Stadt groß seien, wobei besonders schützenswerte Gruppen, wie beispielsweise Schulgemeinschaften, Kinder und Jugendliche, sicherlich eine besondere Betrachtung benötigen. „In jedem Fall sieht es die Verwaltung als ihre Aufgabe an, den öffentlichen Raum für alle Gruppen der Stadtgesellschaft zu gestalten.“

Polizei vor Ort

Seit dem Wegfall der Baustelle rund um den Bahnhofsplatz sei die Örtlichkeit in der Nähe des Rathauses auf jeden Fall wieder attraktiver, eine Zunahme der Personen oder Vorkommnisse aber nicht zu verzeichnen. Außerdem sei die Polizei im Rahmen ihrer Streife täglich mehrmals vor Ort, erklärt die Sprecherin.