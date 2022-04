Lörrach Solidarität mit der Ukraine statt Autokorso

Zur Kundgebung aufgerufen hatten der Kreisverband der Grünen, SPD und Jusos sowie Die Linke. Gerhard Zickenheiner (Grüne) rief zu Beginn zu einer stillen Gedenkminute für die Opfer des Krieges auf. Es folgten zahlreiche, durchaus diverse, durchweg spontane Redebeiträge. Ein ukrainisches Mädchen aus Cherson, in eine Fahne ihres Heimatlandes gehüllt, beklagte die schweren Kriegsverbrechen, erinnerte an die katastrophale Zerstörung vieler ukrainischer Städte. Dies sei ein Kriegsverbrechen, mahnte sie unter dem Applaus der Zuhörer. Ein Bürger aus Litauen zeigte sich berührt vom Schicksal der Ukrainer. Und kritisierte, dass in Lörrach ein pro-russischer Autokorso stattfinden dürfe. „Andere Städte haben das verboten“, rief er in die Menge. Und endete: „Putin ist ein Faschist. Die Ukraine wird siegen!“ In englischer Sprache bedankte sich eine junge Ukrainerin für die Unterstützung ihres Landes. „Danke, dass Sie Ihr Land mit uns teilen.“ Und wandte sich an ihre Landsleute: „Seid stark, verliert nicht die Hoffnung.“ Emotional bewegt erzählte sie auch von ihren Eltern, die noch in Charkow lebten.