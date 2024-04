Lörrach: Tag der Inklusion in Lörrach

Die Schirmherrin

Die Schirmherrin, Landrätin Marion Dammann, ergänzte dies: Nicht immer sei Behinderung beispielsweise durch Nutzung eines Rollstuhls klar sichtbar. Auch die vielen auf den ersten Blick nicht erkennbaren Behinderungen müssten wahrgenommen, die Betroffenen unterstützt werden.

Die Initiative

Auf Initiative von Alexandra Sieberer, Geschäftsführerin von direct help better future, wird daher erstmalig in Lörrach ein Tag der Inklusion ins Leben gerufen. Das breite Bündnis an Akteuren hat es sich zum Ziel gesetzt, für die volle Teilhabe und Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen zu werben. Vorurteile sollen abgebaut, der Dialog gefördert werden. Man wolle „Offenheit für Neues und Fremdes wecken, für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen“, erklärte der Oberbürgermeister.