Lörrach: Vier Grundschulen noch fit für den Ganztag machen

Neue junge Bürger

Bedarf am Ganztagsausbau in der Hebelschule und der Hellbergschule sei gegeben, so die Stadtspitze. So stehe beispielsweise in Brombach das Neubaugebiet Bühl III an, und damit auch neue junge Schüler, die betreut werden wollen. Bisher habe die Stadt aber kein Grundschulkind für den Ganztag abweisen müssen. Lutz ist auch optimistisch, dass es mit den Maßnahmen dann so bleiben wird.