Lörrach Wasser bringt Leben in die Stadt – ist aber teuer

Durch den Anschluss an das Trinkwassernetz können die Brunnen beim Bekleidungshaus C&A (Bahnhofstraße), der Kronenbrunnen (Tumringer Straße/Basler Straße), der Marktbrunnen (Alter Markt), der Hirschenbrunnen (Turmstraße), der „Kreislauf des Lebens“-Brunnen (Tumringerstraße) und der Viehmarktbrunnen (Engelplatz) mit Trinkwasser betrieben werden. Lediglich der Ziegelhüttenbrunnen (Schützenstraße) kann aufgrund der Druckverhältnisse von diesem Einspeisepunkt aus nicht versorgt werden.

Unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Sätze werden hierfür jährlich Trinkwassergebühren in Höhe von etwa 27 700 Euro sowie etwa 23 800 Euro an Abwassergebühren fällig. Hinzu kommen einmalige Investitionskosten in Höhe von 3000 Euro.

Die übrigen Brunnen können weiterhin durch den Anschluss an das Quellleitungsnetz betrieben werden, auch diese laufen seit dem 1. April wieder.

Engagierte Bürger haben zu Ostern wieder zahlreiche Brunnen in der Innenstadt und den Ortsteilen geschmückt. „Es ist wunderbar, so engagierte Lörracherinnen und Lörracher zu haben. Ich danke allen für ihre Initiative und bin mir sicher, dass viele Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher unserer Stadt sich an den festlich geschmückten Brunnen erfreuen werden. Sprudelnde und schöne Brunnen tragen wesentlich zur Attraktivität unserer Innenstadt bei,“ so Oberbürgermeister Jörg Lutz.