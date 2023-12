Lörracher Betreuungssituation: Trotz Ausbau fehlen noch 210 Kita-Plätze

Als Herausforderung wird hier auch angesehen, dass die Geburten- und Kinderzahlen in Lörrach steigen: Ein Jahrgang der bereits in Lörrach wohnenden Bevölkerung ist laut städtischen Angaben 500 Kinder stark, bislang waren es 450 Kinder. Dabei ist die Lörracher Kita-Landschaft in den vergangenen Jahren „sehr gewachsen“, bilanziert die Stadt. Es gibt 3541 Kinder im Alter bis zum Schuleintritt.

Schon erfolgter Ausbau

Im vergangenen Jahr hat die Stadt rund 20 Millionen Euro für die Kinderbetreuung in Lörrach ausgegeben. „Wir haben einiges an Ausbauschritten geschafft“, unterstreicht der OB. Im Frühjahr erfolgte der erste Stabilisierungsschritt und Ausbau des Betreuungsangebots mit einem Volumen von einer Million Euro Mehraufwendungen. Der Neubau des Waldorfkindergartens im Grütt hat außerdem 4,7 Millionen Euro gekostet, mit dem zehn neue Ganztags-Krippenplätze geschaffen und eine Ü3-Gruppe in ein Ganztagsangebot umgewandelt wurden. Zudem verweist die Stadt in ihrer Jahresbilanz darauf, dass die Dieter-Kaltenbach-Stiftung in Stetten am Maienbühl eine Naturkindergartengruppe und weitere Kita-Plätze eingerichtet hat.