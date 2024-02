Lörracher Fasnacht: Neuer Obergildenmeister erlebt erste „Pulsmomente“ bei der Vorbereitung

Was lässt das Herz denn für Sie in der Vorbereitung höher schlagen?

Dass es weitergeht und losgeht. Die Vorbereitungen lassen mich zwar nicht kalt, doch mit dem Stellen von Anträgen bin ich vertraut. Es ist spannend, mit neuen Gefährten unterwegs zu seine. Es gibt neun neue Mitstreiter, zudem können wir auf sieben bewährte Kräfte setzen.

Für den diesjährigen Umzug hoffen die Narren auf gutes Wetter. Foto: Marco Fraune

Viele Monate Vorbereitungen sollen sich in den nächsten Tagen durch einen reibungslosen Ablauf auszahlen. Sind Sie optimistisch?

Die ganzen Puzzleteile, die das ganze Jahr auf dem Tisch lagen, ergeben mittlerweile ein schönes Bild. Das ist einfach ein gutes Gefühl. Und es ist einfach schön zu sehen, dass nun alle zusammen dieses Bild betrachten können.

Welche Puzzleteile müssen denn noch gelegt werden?

Der Rand ist komplett, das Innere füllt sich, dann muss alles noch festgeklebt und an der Wand angebracht werden. Für mich ergibt sich dabei auch ein anderes Rollenbild. Zum ersten Mal werde ich an der Narrenmesse teilnehmen können, in den Vorjahren musste ich zu dem Zeitpunkt anderweitige organisatorische Dinge erledigen.

Beschreiben Sie doch gerne die neuen Puzzleteile, die gelegt und geklebt werden...

Der Hemdglunki-Umzug ist neu aufgelegt – unterteilt in einen geschichtsträchtigen traditionelleren Teil Obestraich, Prologe mit Sahneteller-Vorbereitung und dem mittlerweile traditionellen Guggemusikkonzert. Der Marktplatz wird damit im Zeichen der Guggenmusik stehen, bei Betten Renk am Hebelpark befindet sich der Schwerpunkt auf den Prologen der Symbolfiguren mit Vorbereitung des Dällerschlägg. Beide ziehen los, verbinden sich am Senser Platz, um dann gemeinsam zum Marktplatz zu ziehen. Dort geht es darum, die kleine goldene Schnägg beim Dällerschlägg zu finden – was erstmals wie beim „Public viewing“ auf einer Leinwand übertragen wird, damit alle Narren das bestens mitverfolgen können.

Das große Guggenmonster-Konzert am Samstag wird wohl wieder ein Besuchermagnet werden, oder?

1800 Musiker auf vier Bühnen sollen von 11 bis 24 Uhr dafür sorgen. Die Vorbereitungen für die Anziehungskraft sind erfolgt, Bühnen, Licht und Ton bestellt, die Gruppen stehen in den Startlöchern.

Die Besucherresonanz beim Umzug am Sonntag dürfte zugleich stark vom Wetter abhängen. Wie ist Ihre Erwartungshaltung?

Wir hoffen auf blauen Himmel und darauf, dass so viele Narren kommen wie in den Vorjahren. Super wäre natürlich, wenn alle auch eine Plakette kaufen. Denn die Finanzierung der Fasnacht ist ein echter Kraftakt. Durch die kanalisierten Zugänge haben zumindest alle die Chance, eine Plakette ab fünf Euro zu erwerben; wir können damit auch abschätzen, wie viele Besucher in der Stadt sind.

Spielt das Thema Sicherheit in diesem Jahr eine besondere Rolle?

Die Narrengilde ist hier schon in den Vorjahren vorbildlich tätig gewesen. In diesem Jahr haben wir außerdem in vielerlei Hinsicht starke Unterstützung bei der Vorbereitung durch die Stadtverwaltung erhalten, das war gigantisch.

Eigentlich kann also nichts mehr schiefgehen?

Ich hoffe nicht. Pulsmomente wird es aber sicher noch geben, wenn womöglich irgendetwas doch vergessen wurde. Aber wir schaffen das. Aktuell dominiert die pure Vorfreude auf die nächsten Tage.