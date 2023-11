Lörracher Gebühren: Bewohner sollen fürs Parken viel mehr bezahlen

120 Euro statt bisher 30 Euro soll künftig ein Bewohnerparkausweis in Lörrach pro Jahr kosten. Außerdem ist eine Bewohnerparkzonen-Neueinteilung vorgesehen. Beides sind Inhalte einer Beschlussvorlage, die am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt und Technik sowie eine Woche später im Hauptausschuss beraten wird; die Entscheidung trifft der Gemeinderat am 14. Dezember. Für Frühjahr nächstens Jahres kündigt die Stadtverwaltung eine weitere Beschlussvorlage an, in der es um die „weitere Betrachtung der Parkraumbewirtschaftung für das Stadtgebiet“ gehen soll.