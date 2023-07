In baulicher Hinsicht ist die Zielrichtung klar. So wird nach aktuellem Stand das von Karstadt gemietete Gebäude energetisch und optisch neu in Wert gesetzt werden, ein modernes Erscheinungsbild erhalten, also möglichst offen und transparent im Herzen der Stadt erscheinen. Noch ist aber nicht fest definiert, in welchem Monat die Maßnahmen realisiert werden.

Die Veränderungen

Im Kaufhaus-Gebäude wird ersichtlich, dass auch hier das Konzept in die Zukunft gerichtet neu aufgestellt werden soll. Das vormals integrierte Reisebüro ist bereits geschlossen. Die Schreibwaren-Abteilung soll nach unseren Informationen nicht aufgelöst, sondern etwas abgespeckt werden. Die freigewordenen Flächen will das Kaufhaus neu nutzen, möglichst die Kunden hier in neuer Form ansprechen.