Lörracher Haushalt: CVJM und Pro Digno wollen sich professionalisieren

Geld für Unterkunft-Kraft?

Ähnlich verhält es sich bei Pro Digno. Die Verwaltung will ebenso die beantragten 48 000 Euro an Personalkostenzuschuss nach dem Ausscheiden von Valerie Bonfiglio ablehnen. Hier geht es um die Arbeit in der Unterkunft für Bedürftige an der Basler Straße. OB Jörg Lutz stellte die Frage in den Raum, ob nicht der Landkreis finanziell einspringen müsste. „Doch der wird keine Zuschüsse geben.“

Auch das Familienzentrum

Gegen andere Nichtberücksichtigungen von Erhöhungsanträgen will die SPD intervenieren. Insgesamt 80 000 Euro mehr sollen die Institutionen im Vergleich zum Verwaltungsvorschlag erhalten, so Hubert Bernnat. Statt rund 33 000 Euro könnte das Familienzentrum bei einer Zustimmung im Gemeinderat gut 68 000 Euro erhalten. Außerdem das Nellie Nashorn mit 138 500 Euro insgesamt 25 000 Euro mehr erhalten als von der Verwaltung vorgeschlagen, die Frauenberatungsstelle 10 000 Euro mehr, womit es 22 600 Euro wären. Insgesamt 25 000 Euro statt 15 000 will die SPD für das Projekt „Fisch im Netz“ von Tempus fugit geben.