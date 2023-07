Lörracher Historie Altes Rathaus soll Ort für die Demokratiebildung werden

Seit dem Jahr 2015 feiert die Stadt Lörrach jährlich den Tag der Demokratie, um an die Ausrufung der Republik durch Gustav Struve am 21. September 1848 zu erinnern. Mit wechselnden Revolutionsrednern sowie einem sehr umfangreichen Rahmenprogramm werden jährlich ab dem 21. September die Themen der 1848er-Revolutionäre in die heutigen Fragestellungen übertragen. „Wohlstand, Freiheit, Bildung für Alle“ hatte Gustav Struve zu seinen zentralen Forderungen gemacht. In den Feierlichkeiten geht es um die aktuelle Situation der Gleichberechtigung oder der Menschenrechte, um die Bedingungen der Freiheit und verschiedene andere Aspekte unserer heutigen Demokratie.

Erweiterung und Umgestaltung

Um diese Themen noch aktueller diskutieren zu können, soll nun in einem nächsten Schritt das Alte Rathaus, in welchem heute die Volkshochschule und „PlusPunktZeit“ untergebracht sind, zu einem Ort für die Demokratiebildung erweitert und umgestaltet werden. Unter dem Projekttitel „Altes Rathaus Lörrach 1848 – Erinnerungsort zur ersten Deutschen Republik“ soll das Gebäude als Ort der nationalen und internationalen Demokratiegeschichte besser sichtbar werden. In der Begründung zur Förderung heißt es: „Der Erinnerungsort „Altes Rathaus“ in Lörrach ist (…) nicht nur ein demokratiegeschichtlicher Erinnerungsort von nationaler Bedeutung, (…) sondern mehr noch ein Ort mit transnationaler, europäischer Tragweite, da nirgends sonst die grenzüberschreitende Kraft der Idee der Freiheit so brennpunktartig zu erleben ist.“