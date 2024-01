Lörracher Infrastruktur: Umgestaltung wird zur Aufwertung der Palmstraße, Turmstraße und Am Hebelpark

Die Planungsvisualisierung der Palmstraße Foto: Planungsbüro Süd-West

Währenddessen werden laut der Stadtverwaltung in der Palmstraße die Pflasterarbeiten am südlichen Gehweg und auf der Fahrbahn in Richtung Bahnhofsplatz weitergeführt. Eigens für die Fasnachtsumzug soll eine provisorische Wiederherstellung der Kreuzung erfolgen. Die Fertigstellung des Abschnitts Palmstraße ist laut aktuellem Plan für Sommer dieses Jahres vorgesehen, Turmstraße und Am Hebelpark sollen im Oktober fertiggestellt sein.

Innovation angewendet

Danach wird sich auch zeigen, inwiefern angewendete Innovationen Früchte tragen. Denn da der Busverkehr in beiden Kurvenbereichen in der Turmstraße starke Schwerkräfte auf die Fahrbahn ausüben, müsse der Pflasterbelag in einer Sonderbauweise mit einem neuartigen Bettungsmaterial verlegt werden. „Diese Bauweise soll verhindern, dass sich die Pflastersteine mit der Zeit durch die Belastung lockern und verschieben“, so die Experten.

Der aktuelle Stand der Baustelle in der Palmstraße, vom Senigalliaplatz aus gesehen. Foto: Michaela Veit

Insgesamt werden die Straßen mit neuem Pflasterbelag versehen, Leitungen und Straßenbeleuchtung erneuert, die bestehende Fußgängerzone erweitert und eine erhöhte Aufenthaltsqualität in der Palmstraße angepeilt. In den Seitenbereichen sollen großzügige Baumquartiere angelegt werden.

Das ist geschafft

Den bisherigen Baufortschritt fasst die Stadt wie folgt zusammen:

– Mit dem Baubeginn am 22. August 2022 startete die Arbeitsgemeinschaft Lörrach Palmstraße der beiden Baufirmen Oskar Vogel und Schleith mit den Maßnahmen.

– Zunächst erfolgte die Verlegung der Wasserleitung und Herstellung der Hausanschlussleitungen, anschließend stand der Ersatz des gut 120 Jahre alten Regenwasserkanals durch Neubau an.

– Im Anschluss stand der Ausbau der Straße inklusive der Kabelarbeiten und Einrichtung der Straßenausstattung an.

– Tief- und Straßenbauarbeiten am Senigalliaplatz konnten im August 2023 abgeschlossen und die Durchfahrt für den Verkehr freigegeben werden.

– Die Pflasterarbeiten werden seitdem sukzessive finalisiert und die Palmstraße stückweise freigegeben, die Gehwege werden priorisiert behandelt.