Lörracher Innenstadt: Eine gute Gestaltung der Schaufenster ist der Wegweiser ins Geschäft

Die Sauberkeit

Schließlich sprach sie die Sauberkeit in Schaufenstern an: Leider komme es sogar bei Händlern mit sehr hochwertigen Sortimenten immer wieder vor, dass etwa tote Insekten an den Glasscheiben liegen.

Beim Rundgang fielen zahlreiche kreativ gestaltete Schaufenster positiv auf. Gut beleuchtet, mit origineller aber auch aufwendiger Dekoration versehene Fenster zögen die Aufmerksamkeit auf sich.

Chancen für Inhaber

Wahl lobte, dass auch Einrichtungen, die keine Waren verkaufen, mit ideenreich gestalteten Fenstern ihre Leistungen anbieten, zum Beispiel die Stadtbibliothek.