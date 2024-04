Lörracher Innenstadt: Umgestaltung der Straßen nimmt Formen an

Aufwertung der Straße

Wer sich als Bürger einen Eindruck verschaffen will, wie sich das Straßenbild künftig deutlich positiver darstellt, bekommt in Höhe der Sparkassen-Hauptstelle an der Palmstraße einen Eindruck. Tief- und Straßenbauarbeiten am Senigalliaplatz konnten im August vergangenen Jahre abgeschlossen und die Durchfahrt für den Verkehr freigegeben werden.