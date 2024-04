Die Mitarbeiter seien an diesem Wochenende, an dem auch der Verkaufsoffene Sonntag ansteht, nun besonders gut gelaunt. „Wir gucken optimistisch nach vorne“, erklärt der zuvor schon immer optimistisch denkende Wallborn. Hoffnung macht ihm dabei nicht nur das jüngst erst aufgewertete Haus, sondern auch, was um dieses Gebäude herum passiert. „Lörrach entwickelt sich wieder zu einer tollen Einkaufsstadt.“