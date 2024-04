Lörracher Innenstadt: Mobile Bäume sorgen für Kritik

Die neu angeschaffte „mobile Baumschule in Pflanztrögen“ hat im Ausschuss für Umwelt und Technik am Donnerstagabend für Kritik gesorgt. Während die Stadtverwaltung in diesem Pilotversuch an drei Standorten in der Innenstadt etwas fürs Klima und für die Aufenthaltsqualität erreichen will, blickte Lindemer auf die damit verbundenen Kosten. Diese seien viel zu hoch. „Wir planen Luxus-Blumenkästen.“ Das sei angesichts der prekären städtischen Haushaltslage falsch. Vielmehr sieht er „irgendeine Lösung aus dem Baumarkt“ als günstiger Lösung an.