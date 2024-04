Nachhaltig agieren

Bei dem verwendeten Holz handelt es sich um Douglasie, ein regionales und strapazierfähiges Holz, das eine Nachhaltigkeits-Zertifizierung besitze. Konkret wachsen ein Maulbeerbaum auf dem Alten Marktplatz, ein Amberbaum an der Tumringer Straße sowie eine Esskastanie an der Basler Straße. Alle Baumarten sind laut Steffen Vogel vom Eigenbetrieb Stadtgrün trockenheitsresistent. Beeren und Blüten würden auch für eine optische Aufwertung sorgen.

Die Tanks, in den den Bäume weiter wachsen, bevor sie sich in etwa zwei Jahren an ihrem endgültigen Standort befinden, sind aus Upcycling entstanden, so Steffen Vogel von Grabner Design. Pro Gesamt-Exemplar fallen etwa 5500 Euro an.