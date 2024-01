Lörracher Klimabeirat: Wird der Award weiter in Gold Lörrach Strahlkraft verleihen?

Bisher strebt die Stadt Lörrach eine erneute Auszeichnung in Gold an, was 2013, 2016 und 2020 schon geschafft wurde. Nahezu 80 Vorschläge füllen dazu das Arbeitsprogramm für die Jahre 2024 bis 2027 mit EEA-Auswirkungen gering, mittel oder auch hoch. Im Oktober soll das Audit-Ergebnis feststehen. „Wir hoffen auf Gold“, erklärte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic, die aber um strenger gehaltene Kriterien weiß. Erst einmal steht der Feinschliff der Liste an, am 7. März geht es in den Ausschuss für Umwelt und Technik, am 31. März in den Gemeinderat. Die Einreichung der Audit-Unterlagen ist bis Ende März vorgesehen. Von Mai bis Juni erfolgt ein externes Audit. Im September wird es noch einen internationalen Eichtag geben.