Lörracher Kommunalwahl: „Bürger für Lörrach“ – Vereinigung mit Birger Bär und Wolfgang Fuhl will antreten

Schon am 15. Februar habe sich die Vereinigung ohne Einladung an die Presse im Restaurant Symposium getroffen, wo die gesamte Kommunalwahlliste mit Namen gefüllt werden konnte. Wer außer Bär und Fuhl darauf wiederzufinden ist? Hier übt sich der Apotheker Bär in Schweigen. Erst müsse die formelle Freigabe erfolgen.

Ein AfD-Parteibuch

An der Spitze stehe eine Frau, er selbst finde sich bewusst nur auf einem der vorderen Plätze, damit es eine Bürger- und eben keine Birger-Liste sei, erklärt der zuletzt vor allem durch die scharfe Kritik an den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung in der Öffentlichkeit Aufgetretene. Ein Platz 1 würde das Spektrum der Kandidaten nicht angemessen wiedergegeben, erklärt Bär. Auch Fuhl finde sich nicht auf den Top 2-Plätzen, der mit seiner jüngsten Haushaltsrede im Kreistag für einen Eklat gesorgt hatte, da er sich weniger dem Kreishaushalt als der Abrechnung mit der Wirtschafts-, Sozial- und Flüchtlingspolitik der amtierenden Ampel-Koalition widmete. Fuhl sei aber der einzige Kandidat mit Parteibuch.