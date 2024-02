Lörracher Millionenprojekt: Ausschuss empfiehlt die Variante Rathaus-Sanierung und Weiternutzung

In der Vorberatung zum entscheidenden Gemeinderatsbeschluss gaben die Ausschussmitglieder am Mittwochabend ihre Stellungnahmen ab. Von den ursprünglich vier Szenarien für die Zukunft des Verwaltungssitzes waren zuletzt noch zwei im Rennen: die Sanierung und Weiternutzung des denkmalgeschützten Bestandsgebäudes an der Luisenstraße und ein Rathausneubau auf dem bisherigen Areal des Kreiskrankenhauses. Die Stadtverwaltung hatte unlängst die Sanierung empfohlen.