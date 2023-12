Schneller handeln

Als „Auftrag für uns“ hat die Stadtspitze angesichts der Debatte mitgenommen, mit einer „Kümmerer-Gruppe“ zu agieren, damit die Verwaltung schnell handlungsfähig sei. Es werde aber wegen des Umfangs noch dauern, weiß die Stadtspitze um Millionen-Projekte. Deutschland habe in den vergangenen Jahren von der Substanz gelebt – auch in Lörrach, so der OB. „Nun kriegen wir die Rechnung präsentiert.“ Dies betreffe auf Bundesebene Autobahnen oder Brücken. In Lörrach sei es unter anderem die Theodor-Heuss-Realschul-Sporthalle oder die Hauinger Turnhalle.