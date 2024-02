Lörracher Nahverkehr: Bus zur Burg Rötteln bleibt auf der Agenda

Christa Rufer (SPD) wiederholte ihre Forderung, die Ortbuslinie 10 solle die Burg Rötteln anfahren. Anstatt nach der Haltestelle „Schlossgass“ eine Schleife durch Röttelnweiler zu drehen, könne der Bus auch hoch zum Parkplatz der Burg fahren, erneuerte sie ihren Vorschlag. Doch der Gemeinderat hatte einen entsprechenden Antrag der SPD schon 2021 abgelehnt mit der Begründung, dass die Buslinie 10 wegen der längeren Fahrtzeit zur Burg ihren Anschluss an die S-Bahn am Bahnhof Haagen nicht einhalten könnte. Die Stadt werde eine Busanbindung auf die Burg aber erneut prüfen, sobald sie einen geeigneten Kleinbus mit barrierefreiem Niederflureinstieg habe, versicherte Schneider. Tatsächlich können die vorhandenen großen Busse auf dem Parkplatz unterhalb der Burg nicht wenden.

Für Verbesserungen

Rufer mahnte Verbesserungen für den Ortsbus an: Man brauche ein neues Fahrzeug. Der Ortsbus fahre zudem immer wieder an Haltestellen vorbei und auf den Fahrplänen in Haagen fehlten die Haltepunkte in Brombach und Hauingen.