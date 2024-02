Lörracher ÖPNV: Warten auf das Stadtbusgutachten dominiert – Aktuell gibt es auch Kritik

Der ÖPNV-Planer Johannes Schneider kündigte im Betriebsausschuss Stadtwerke an, dass das bei einem externen Fachbüro in Auftrag gegebene Stadtbusgutachten im Sommer dieses Jahres fertiggestellt werde. Das Gutachten soll unter anderem dazu beitragen, durch geeignete Busverbindungen „eine bestmögliche Lösung bis zur Anbindung des Zentralklinikums an die Regio-S-Bahn sicherzustellen“, wie Klaus Schallenberger, Betriebsleiter Stadtwerke, in der Beschlussvorlage schrieb. In der Sitzung bezeichnete Johannes Schneider das prominente „Ticket4Lörrach“ trotz der Preiserhöhung von vier auf fünf Euro als „eine sehr gute Sache“.