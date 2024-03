Lörracher Regio-Messe: Mehr Handwerker sind das Ziel für die Neuauflage der Regio-Messe in 2025

Ich weiß es nicht. Wir müssen noch alles durchrechnen und Bilanz ziehen. Klar ist, dass wir unsere Mehrkosten im zweistelligen Prozentbereich nicht eins zu eins an die Aussteller weitergeben können. Wir müssen nach vorne blicken, wie wir hier agieren.

Was wird sich denn im nächsten Jahr auf jeden Fall verändern?

Definitiv werden wir einige Aussteller nicht mehr zulassen. Es gab Beschwerden wegen Aufdringlichkeit. Aufgefallen sind dabei immer die Gleichen. Wir müssen also Konsequenzen ziehen. Denn gerade in Zeiten der Sozialen Medien kann man sich als Messe so etwas nicht mehr leisten.

Wo Schatten ist, gibt es auch Licht. Was nehmen Sie an Positivem mit?

Es betrifft vor allem interne Abläufe. Dieses Mal konnten wir auf einen großen Teil an Stamm-Zeitarbeitskräften setzen. Nachdem am ersten Messesamstagmorgen noch einige Kinderkrankheiten anstanden, lief es dafür während des restlichen Zeitraums weitgehend rund. Die Messe war etwas kleiner, aber die Stimmung war gut. Auch Familien mit Kindern kamen auf ihre Kosten.

Und wie hoch war der Anteil der Schweizer dabei?

Das haben wir noch nicht auswerten können. Klar ist, die Schweizer Besucher kamen zahlreich aufs Messe-Areal und auch die Elsässer waren bei uns. Der trinationale Charakter der Messe ist damit sehr stark.

Die Regio-Messe war zwischenzeitlich einmal die Messe für den interessierten Endverbraucher. Welche Profilschärfung für die Zukunft ist für die Regio-Messe notwendig?

Wir müssen definitiv im Bereich Handwerk mehr bieten. Das Thema Solar ist beispielsweise dieses Jahr sehr gut angenommen worden.

Heißt das, dass weniger Schuhputzzeug- und Brillenputztücher-Verkäufer künftig zu finden sein werden, dafür mehr Handwerker?

Ohne diese Anbieter geht es auch nicht, denn die Leute kommen auch auf die Messe, um diese Dinge zu kaufen. Diese Stände sollen daher erhalten bleiben, aber gleichzeitig mehr Handwerker dabei sein – sodass wir auch auf das Vor-Corona-Niveau zurückkehren. Wir wollen mehr Aussteller, aber nicht unbedingt auf mehr Fläche. Die Messe soll qualitativ hochwertiger werden.