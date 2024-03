Lörracher Verbrauchermesse: Regio-Messe hat Stellenwert für Wirtschaft und Tourismus

Am Lörracher Stand ist unter anderem der Wickelfisch ein gefragtes Mitbringsel von der Messe. Foto: zVg

Am Lörracher Stand

Der Lörracher Stand wird während der Messetage unterschiedlich bespielt. An den ersten Tagen war die Tourist-Info ebenso vor Ort wie der Schwarzwaldverein Lörrach. Montag war die Volkshochschule mit Leiter Tom Leischner an der Reihe, am Dienstag dann die Musikschule. Es folgen am Mittwoch TEB/Infobest Palmrain, am Donnerstag die Tourist-Info, am Freitag die Kreis-Stabstelle Strukturpolitik und nachhaltige Mobilität, bevor am Samstag der Rathaus-Fachbereich Zentrale Dienste und Ratsarbeit als Rekrutierungsplattform um Mitarbeiter wirbt. „Bisher gab es auch eine überwiegend positive Resonanz von Seiten der Besucher“, freut sich Kurzela. Der Umzug von der Halle 2 in die Halle 7 passe zudem.

Die Wirtschaftsförderin

Marion Ziegler-Jung, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Lörrach, bewertet die Regio-Messe als „wichtige Kontaktplattform“. Die Stadt Lörrach will genau diese nutzen, unterstreicht Ziegler-Jung. Für Betriebe stelle es zwar eine Herausforderung dar, über neun Tage hinweg einen Stand zu betreiben, doch „es ist unerlässlich“.

Es gebe den Besucher, der auf das Erleben vor Ort abzielt. Darüber hinaus informiere sich ein Zielpublikum gerne vor Ort konkret. „Es besteht damit die Möglichkeit, mit dem Endverbraucher direkt ins Gespräch zu kommen.“ Außerdem habe nicht jeder Betrieb eine zentrale Lage in Lörrach. „Die Messe ist ein Schaufenster für diejenigen, die kein Schaufenster in der Innenstadt haben.“