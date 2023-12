Lörracher Veränderungssperre: Stadt will Spielhallen und Bordelle im Gewerbegebiet verhindern

Das sagt die Politik

Von Seiten der Politik wurde dieses Vorgehen begrüßt, aber auch kritische Anmerkungen gab es am Donnerstagabend im Ausschuss, der für den Gemeinderat vorberiet. Die Veränderungssperre biete eine gute Möglichkeit, die alten Pläne konkreter zu fassen, erklärte Claudia Salach (Grüne). Der Schutz des Gewerbegebiets sei richtig, da so Handwerksbetriebe dort weiter ansiedeln könnten, meinte auch Rufer. Außerdem könne es nicht sein, dass in der Nähe des Zentralklinikums eine Spielhalle steht, da in der dortigen Psychiatrie auch Menschen mit Suchtproblemen unterkommen. Das sah Sabine Schumacher ähnlich. Man müsse sich aber dem Thema stellen, wo Spielhallen und Bordelle Platz finden sollen, denn die Nachfrage bestehe in der Gesellschaft. Als „verständlich“ bezeichnete Matthias Koesler die Veränderungssperre, wobei er Fitnessstudios oder andere „harmlose Stätten“ nicht unbedingt ausgeschlossen sehen will.