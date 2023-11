„Das Gebiet wird im Gewerbeflächenentwicklungskonzept als höherwertiges Gebiet geführt“, heißt es in der von der Stadtplanung verfassten Beschlussvorlage, die in den Ortschaftsräten Hauingen und Brombach sowie im Ausschuss für Umwelt und Technik vorberaten wird; der Beschluss über die Veränderungssperre erfolgt im Rat am 14. Dezember. Einen Tagesordnungspunkt vorher soll in den gleichen Sitzungen ein Bebauungsplan-Aufstellungsbeschluss erfolgen.

Beides soll die städtebaulichen Zielsetzungen sichern. In der Vorlage heißt es mit Verweis auf das Gewerbeflächenentwicklungskonzept: „Die hier aufgeführten Nutzungsperspektiven umfassen unter anderem den Erhalt und Sicherung der bestehenden Nutzungsstruktur sowie die Entwicklung für Kleinbetriebe, Handwerk und Großhandel.“ Bis zur Klärung notwendiger planungsrechtlicher Festsetzungen zur Umsetzung der städtebaulichen Zielsetzungen sei die Aufstellung einer Veränderungssperre für das Plangebiet erforderlich.