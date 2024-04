Lörracher Verkehrsanbindung: Zentralklinikum erst später besser zu erreichen

Das neue Zentralklinikum wird zur geplanten Eröffnung im Jahr 2025 zwar direkt per Auto über die ertüchtigte Einmündung B 317/L 138 im Gewerbegebiet Entenbad erreichbar sein, doch der Vollanschluss an die Bundes- und Landesstraße dauert noch, wie um AUT am Donnerstagabend deutlich wurde – was die Tiefbau-Abteilung am Dienstag bereits im Brombacher und Hauinger Ortschaftsrat dargestellt hatte.