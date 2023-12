Lörracher „Weihnachtscircus“: Ein ganz schöner Zirkus

Die Umbaupausen gehören immer dem Clown Angelo, der diesmal einen Löwen aus einem Käfig herauslocken wollte, welcher sich dann allerdings als ein sehr kleiner Hund mit Löwenmähne herausstellte.

Die Rollschuhartisten wirbelten. Foto: Holger Schlicht

Gleichgewicht gefragt

Nach einer kurzen, aber temporeichen Tanzvorstellung der vier eleganten Tänzerinnen, die man später immer mal wieder in wechselnden Kostümen sehen sollte, folgte Terence, der „Meister des Gleichgewichts“. Dann war auch schon Pause und viele nutzten die Möglichkeit, sich mit Popcorn, Getränken oder Zuckerwatte einzudecken.

Anschließend wurde es mystisch und orientalisch, mit Bauchtänzerinnen in wehenden Gewändern, weißen sibirischen Kamelen und wunderschönen, pechschwarzen Friesenhengsten. Faszinierende Körperkunst präsentierte Sandy scheinbar schwerelos.

Genauso beeindruckend war die Darbietung am Donnerstagabend von Robi Berousek, der für seine Gleichgewichtskunst auf einer frei stehenden Leiter zum Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo eingeladen wurde. Sehr lustig wurde der nächste Streich von Angelo, dem Clown, der vier Besucher auswählte, die ein kurzes Eifersuchtsdrama mit tödlichem Ausgang spielen mussten.

Die Rollschuhartisten

Danach fliegt Marco Noury an den Strapaten in die Lüfte und vollführt einen perfekten Spagat in acht Meter Höhe. Zum Abschluss wirbeln die Rollschuhartisten der Giannuzi Family aus Italien mit höchstem Tempo ihre mutigen Frauen um die eigene Achse.

Unter großem Applaus und bombastischem Sound kommen nun alle Akteure nach und nach in die Manege und lassen sich zu Recht vom begeisterten Publikum für ihre faszinierenden Darbietungen feiern. Nach der finalen Girlandenexplosion kehrt dann langsam Ruhe in der Manege ein und die Zuschauer werden in die stürmische Winternacht entlassen.